Woensdag was het zo ver: de langverwachte Friends-reünie, waar fans jarenlang op hebben gewacht en waarvan de opnames meerdere keren werden uitgesteld vanwege het coronavirus, is op HBO Max uitgezonden. Op 1 juni wordt het uitgezonden op Play4.

‘The one where they get back together’, is geen gewone aflevering van Friends, maar een terugblikaflevering met de vaste acteurs van de populaire Amerikaanse sitcom. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Leblanc, Matthew Perry en David Schwimmer zitten samen met verschillende andere acteurs en blikken terug op de serie die van 1994 tot 2004 werd uitgezonden. Over een reünie werd lang gespeculeerd, en uiteindelijk wilden de acteurs toch bij elkaar komen voor een speciale aflevering.

Woensdag werd ‘The one where they get back together’ al uitgezonden in de Verenigde Staten. Dit is wat buitenlandse media er alvast over schreven.

‘Een van de redenen waarom Friends zo goed werkte is omdat de acteurs echte vrienden waren, en dat lijkt onveranderd’, schrijft Vulture. ‘Toekijken hoe ze samen door hun oude sets rondlopen en giechelen, roept dezelfde gevoelens op die velen van ons misschien nu ook hebben: samenkomen met de vrienden die we al een tijdje niet meer zien door de pandemie.’

‘Er heerst een nostalgisch gevoel’, vindt ook The New York Times, ‘die duidelijk bewust als concept werd gekozen. En zoals de maker van de serie David Crane zelf beschrijft: ‘Het gaat over de tijd in je leven toen je vrienden je familie waren. Met andere woorden, het is een serie over een tijd waarvan je weet dat hij zal eindigen. En waarop je later terugkijkt door een nieuwe bril, met nieuwe verantwoordelijkheden, romantiserend over de dagen dat je jong, knap en blut was.’

Volgens The New York Times is het beste aan de reünie dat het geen ‘waar-zijn-ze-nu-aflevering’ is. ‘In plaats daarvan herscheppen ze de ervaring van de serie met decorstukken.’

Tekortkomingen uitdiepen

‘De reünie-aflevering is er zo hard op gebrand om de kijker enkel te entertainen, dat het alleen maar harder deed nadenken over alle manieren waarop de serie dat niet deed’, schrijft Variety. Ze verwijzen naar de kritiek die Friends krijgt over dat er erg weinig personen van kleur werden gecast. ‘De serie bevatte wel een verrassend progressieve verhaallijn over Ross’ lesbische ex-vrouw, maar het bevatte ook veel homofobe en transfobe grappen. Deze tekortkomingen zijn ook miljarden keren bekeken over de hele wereld, en het zou veelzeggend geweest zijn om de cast en de crew daarop terug te laten komen. Het uitdiepen van de tekortkomingen zou een interessante special hebben opgeleverd, maar het zou een geen weerspiegeling geweest zijn van de show zelf.’

Ook The Guardian haalt de homofobe en transfobe grappen aan. ‘Friends is gedateerd’, aldus The Guardian. ‘Het gebrek aan personages van kleur, fatshaming, homofobe en transfobe grappen zijn door velen doorprikt.’ Volgens de krant zou onder de acteurs ook elke indicatie van kritiek of ontevredenheid weggemoffeld worden in de aflevering.