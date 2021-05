Daar zijn de files weer: ‘We zitten bijna aan het niveau van voor corona’

Een uur extra tussen Antwerpen Noord en de Kennedytunnel, vertraagd verkeer op de E17 richting Gent en ook aanschuiven vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Het klinkt bijna als muziek in de oren: het verkeersbericht is terug van weggeweest. En het wordt de laatste weken alsmaar langer. ‘Afgelopen twee weken zitten we weer bijna aan het niveau van voor corona’, klinkt het.

