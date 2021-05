Officieel: Real Madrid kondigt afscheid Zidane aan

Zinedine Zidane stapt op als trainer van Real Madrid. Dat heeft de Koninklijke donderdag bevestigd in een communiqué, waarbij aangegeven wordt dat het de beslissing van Zidane zelf was om op te stappen.

‘Het is nu tijd om zijn beslissing te respecteren, hem onze waardering te tonen voor zijn professionaliteit, toewijding en passie in al die jaren en voor wat hij betekent voor Real Madrid’, schrijft de club op zijn website. De Fransman wordt er ‘één van de grote mythen van Real Madrid’ genoemd.

Voor Zidane komt er zo een einde aan zijn tweede ambtstermijn in Madrid. In tegenstelling tot zijn eerste, waarin hij onder meer drie keer de Champions League won, was zijn tweede periode in Madrid net iets minder succesvol. Toch leidde hij Real uiteindelijk naar een Spaanse titel en een Supercup.