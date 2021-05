Kunstwerk Beaufort tijdelijk verwijderd

Het kunstwerk Stranded, een reeks sculpturen in gegoten glas op het strand van Bredene, is tijdelijk verwijderd. Het maakt deel uit van de kunstmanifestatie Beaufort, waarbij kunst de zee als decor krijgt.

Net voor de start van Beaufort werden twee onderdelen van Stranded beschadigd. Vermoedelijk probeerden vandalen ze te stelen of uit het zand te trekken. In overleg met de kunstenares, de Italiaanse Rossella Biscotti, krijgt het werk een andere locatie in Bredene. Het wordt een plek met meer sociale controle, ook komt er een steviger verankering.

De driejaarlijkse manifestatie Beaufort tekent een parcours uit langs alle kustgemeenten, van Knokke-Heist tot De Panne. Het thema is dit jaar de klimaatopwarming en de stijging van de zeespiegel. De glaspanelen van Stranded nemen de vorm aan van olievlekken die aanspoelden op het strand en een kraterlandschap van transparante kwallen vormen.