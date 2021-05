Geen ‘herfstweer’ meer: volgende week wordt genieten

Al werd er volop genoten van de heropening van de terrassen, echt helpen deed het weer niet. Een kille mei toonde zich donker, met dreigende luchten en bijna dagelijks een regenbui. Gelukkig breken er nu warmere en drogere tijden aan.

Weldra wijken de wolken, zeggen de weerberichten eindelijk. ‘In het weekend wordt het weer al behoorlijk goed. Zondag zal een zonnige dag zijn. Let wel, aan zee zal het geen 20 graden worden. Daar schommelen de temperaturen rond de 16 à 17 graden’, kijkt David Dehenauw, hoofd Weervoorspellingen van het KMI, vooruit. ‘Volgende week wordt een mooie week, met temperaturen tussen de 20 en de 25 graden.’

Het mooie weer lijkt dus wel even aan te houden. ‘Ik schat dat we de eerste tien dagen van juni geen koud weer zullen krijgen, met temperaturen die zeker boven de vijftien graden blijven’, zegt hij. Dat zal deugd doen na die lange grauwe episode.

Steek het op de straalstroom

Eerder legde de weerspecialist in deze krant uit dat de straalstroom - ‘een luchtrivier die lagedrukgebieden aanvoert en depressies veroorzaakt in de regio waar hij zich situeert’ - verantwoordelijk was voor die aanhoudende grijze periode.

Is het aankomende mooie weer dan ook terug te brengen op de straalstroom? ‘In mei bevond de straalstroom zich vaak ten zuiden van ons. Dat leidde tot koel en nat weer. Nu ligt ze ten noorden van ons, wat hogedrukgebieden met zich meebrengt. Dat betekent mooi weer. Daar gaan we de hele volgende week van kunnen profiteren.’

Geen records gebroken

Mei beschouwen we traditioneel als een mooie lentemaand. Was deze kille mei dan uitzonderlijk? ‘De temperaturen waren zeker afwijkend. We zullen waarschijnlijk eindigen op een tekort van 2,5 tot 3 graden’, aldus Dehenauw. Ook april was al kouder dan normaal.

‘Tot hiertoe viel er 86 mm neerslag in Ukkel, 20 mm meer dan wat we normaal verwachten. Daarmee raakt 2021 zeker niet in de top tien van de natste meimaanden.’ Deze natte mei zorgde niet voor een uitzonderlijk natte lente. ‘In maart en april viel er minder neerslag dan normaal.’

Ook het aantal regendagen breekt geen records. ‘We tellen nu 22 regendagen voor mei, en ik verwacht niet dat er nog bijkomen. In mei 1983 waren er 29 regendagen. Omstreeks het midden van de negentiende eeuw zouden er zelfs 30 neerslagdagen zijn geweest in mei.’