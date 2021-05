Turnfederatie Gymfed stelt taskforce samen na onderzoeksrapport grensoverschrijdend gedrag

Turnfederatie Gymfed heeft een taskforce samengesteld naar aanleiding van het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie naar grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld. Dat heeft Gymfed donderdag gemeld. De taskforce moet de ‘cultuurverandering’ mee in goede banen leiden.

De onafhankelijke onderzoekscommissie naar grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld deelde midden april haar conclusies mee. Daarbij oordeelde ze dat er sprake was van duidelijk psychisch grensoverschrijdend gedrag binnen de Gymfed, dat werd gepleegd door meerdere coaches. De onderzoekscommissie formuleerde een reeks aanbevelingen, waarbij de installatie van een taskforce.

Gymfed gaf gehoor aan deze oproep en stelde intussen een taskforce samen vanuit diverse perspectieven en met expertises van binnen en buiten de federatie. De taskforce telt veertien leden waaronder onafhankelijke experten en een vertegenwoordiging vanuit de gymnasten, ex-gymnasten, ouders, het bestuursorgaan en management van Gymfed.

‘Het monitoren, opvolgen en bijsturen van het actieplan zijn belangrijke opdrachten van deze taskforce’, klinkt het in een mededeling. Het hoofddoel van de taskforce is om aan de slag te gaan met de problematiek, conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport. ‘De taskforce zal werken met thematische werkgroepen die elk focussen op een cluster van aanbevelingen. Ze zal ook periodiek rapporteren over haar werking en over de gemaakte vooruitgang in de opvolging van het rapport, dit zowel extern als aan de expertencommissie.’

• ‘Tien jaar lang wangedrag, maar waar zijn de sancties?’

‘De oprichting van de taskforce is een eerste stap in de opvolging van de conclusies en aanbevelingen van het rapport’, klinkt het verder. ‘Gymfed neemt haar leiderschapsrol op en zal samen met deze taskforce en met de coaches haar sport en werking verder door een cultuurverandering leiden. Een sportmodel waarbinnen gymnasten zich fysiek en mentaal goed voelen moet de norm zijn.’

De taskforce bestaat uit Raf Lambrecht (sport- en klinisch psycholoog, expert coaching en training), Nathalie Aelterman (expert motivatie en leiderschap), Simon De Vriendt (beleidsmedewerker ICES), Peter Frederickx (voorzitter bestuursorgaan Gymfed), Ilse Arys (algemeen manager Gymfed), Tim Moriau (topsportmanager Gymfed), Ruth Franceus (coördinator clubondersteuning Gymfed), Lore Vanden Berghe (voorzitter atletencommissie Gymfed), Jan Goossen (voorzitter oudercomité Gymfed), Dominique Verlent (embedded scientist, lid medische commissie, coördinator topsportschool & jeugd Gymfed), Ward Van den Bosch (topsportcoach toestelturnen jongens), Luca Lenoir (federatiearts), Caroline Jannes (sport- en klinisch psychologe), Dorien Motten (gymnaste toestelturnen).