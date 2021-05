Opnieuw zoekactie naar Jürgen Conings in Nationaal Park Hoge Kempen

Leger en politie zijn vanochtend opnieuw begonnen met het uitkammen van het natuurdomein in de buurt van Lanklaar waar de wagen van Jürgen Conings vorige week werd teruggevonden.

Wenke Roggen van het federaal parket bevestigt ‘dat de zoektocht gestart in de zone boven de N75. De bevolking wordt gevraagd de omgeving te vermijden.’

Deze keer is volgens onze informatie ook de cel Vermiste Personen ingezet bij de zoektocht. Er worden ook speurhonden ingezet. Waarom er opnieuw wordt gezocht is onduidelijk, maar het gerecht wil er duidelijk zeker van zijn dat ze vorige week niets over het hoofd hebben gezien in het uitgestrekte gebied.

De kans bestaat nog altijd dat de terreurverdachte Jürgen Conings - dood of levend - in het bos is.

Een gepland onderzoek door de militaire inlichtingendienst Adiv met bijzondere opsporingsmethodes naar Jürgen Conings werd begin mei opgeschort. Een andere zaak bleek op dat moment belangrijker. Pas op 15 juni zal het interne onderzoek bij Defensie klaar zijn.