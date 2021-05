Korpschef op non-actief gezet na afluisterschandaal

Luk Lacaeyse (54), korpschef van de politiezone Erpe-Mere/Lede, is voorlopig geschorst. Dat bevestigt Hugo De Waele (CD&V), burgemeester van Erpe-Mere en hoofd van de politieraad. Aanleiding is het lopende onderzoek van het parket naar de afgeluisterde gesprekken in het politiekantoor.

De schorsing komt er in de nasleep van het afluisterschandaal dat eerder deze maand uitlekte. Toen raakte bekend dat in het nieuwe gebouw van de politiezone een jaar lang gesprekken tussen advocaten en hun cliënt werden afgeluisterd. In het lokaal waar die vertrouwelijke gesprekken plaatsvonden werd alles opgenomen door een camera.

Het parket startte een onderzoek naar de illegale afluisterpraktijken. Korpschef Luk Lacaeyse ontkende eerder dat politieagenten advocaten zouden hebben afgeluisterd. ‘Toen we in ons nieuw gebouw introkken, waren de instellingen voor het cameranetwerk nog niet precies afgesteld. Zo werden er inderdaad automatisch opnames gemaakt in de vertrouwelijke lokalen, terwijl dat normaal enkel gebeurt op vraag van de advocaat. Nu gebeurde dat dus automatisch. We hebben op vraag van het controleorgaan meteen de nodige aanpassingen gedaan zodat dit niet meer kan voorvallen’, zei hij eerder deze maand.

De korpschef wordt tijdelijk op non-actief gezet, met onmiddellijke ingang. ‘Het politiecollege van de politiezone moet zich aan haar discretieplicht houden en dat zullen we doen. Het gaat om een voorlopige schorsing, enkel om de sereniteit in het onderzoek te bewaren’, verduidelijkt burgemeester De Waele.

De burgemeester benadrukt dat hij ervan overtuigd is dat de gesprekken werden afgeluisterd door onwetendheid, zonder doelbewuste politiek. ‘In afwachting van het onderzoek wil ik ook benadrukken dat Lacaeyse onschuldig is tot het tegendeel wordt bewezen.’