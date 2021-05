Streetartkunstenares beschuldigt Vaticaan van plagiaat

De Italiaanse street­artkunstenares Alessia Babrow sleept het Vaticaan voor de rechter wegens plagiaat. De postdienst van de ministaat gebruikte een van haar kunstwerken zonder toestemming op een postzegel.

Babrow plaatste in 2019 een ­afbeelding op een brug bij het ­Vaticaan. Daarop voegde ze haar ­eigen tag toe – een hart met ‘Just Use It’ erop – aan een Jezusschilderij van de 19de-eeuwse Duitse kunstenaar Heinrich Hoffmann. Maar toen het Vaticaan voor Pasen in 2020 een speciale postzegel uitgaf met net dat streetartstuk, gaf het alleen Hoffmann krediet.

Babrow werd zich pas bewust van de postzegel toen ze het ontwerp zag op Instagram. ‘Ik dacht eerst dat het een grap was’, reageerde ze bij Associated Press. ‘Je verwacht bepaalde dingen niet van ­bepaalde organisaties.’ Het Vaticaan waakt zelf rigoureus over de ­auteursrechten op zijn kunst.

De postzegels worden verkocht aan 1,15 euro per stuk, en de eerste druk was een succes. Als reactie op Babrows verzoek om compensatie stelde het Vaticaan een audiëntie met de paus en enkele gratis postzegels voor, weet Artnet. Daar neemt Babrow geen vrede mee: ze eist 130.000 euro schadever­goeding. De zaak komt voor in ­december.