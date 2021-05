Naomi Osaka zal niet deelnemen aan persconferenties tijdens Roland Garros

De 23-jarige tennisster Naomi Osaka heeft op sociale media bekendgemaakt dat ze tijdens het grandslamtennistoernooi Roland Garros niet zal deelnemen aan de verplichte persconferenties na de matchen.

Viervoudig Grand Slam-kampioene Naomi Osaka deelde woensdag mee dat ze geen vragen van de pers zal beantwoorden tijdens Roland Garros. Het tennistoernooi, dat ook de French Open wordt genoemd, vindt plaats in Parijs en loopt van zondag 30 mei tot zondag 13 juni.

Osaka vindt dat de persconferenties een onnodige last vormen voor de mentale gezondheid van spelers. ‘Ik heb vaak het gevoel gehad dat mensen geen rekening houden met de mentale gezondheid van atleten en dat is zeker het geval wanneer ik een persconferentie zie of eraan deelneem’, aldus de nummer twee van de wereld. ‘Vaak worden er vragen gesteld die ons al meerdere keren zijn gesteld, of zorgen de vragen voor twijfels [aan ons eigen kunnen, red.] en ik ga mezelf gewoon niet onderwerpen aan mensen die aan mij twijfelen.’

Zout in de wonde

Osaka zegt dat de beslissing ‘niets persoonlijks’ is tegen het toernooi of de journalisten met wie ze zei een vriendschappelijke relatie heeft opgebouwd. Ze hoopt vooral dat toernooien hun aanpak zouden heroverwegen. Van spelers die net verloren hebben verwachten dat ze de pers te woord staan, komt voor de Japanse overeen met nog eens extra zout in de wonde strooien.

De French Open vindt plaats op gravel, een ondergrond waar Osaka niet haar beste matchen op speelt. Er wordt niet verwacht dat de nummer twee van de wereld dit toernooi zal winnen en het kan zijn dat ze er al relatief vroeg uit ligt. Ze is in Parijs nooit voorbij de derde ronde gekomen.

Boetes

Tennissers die niet deelnemen aan persconferenties tijdens het toernooi riskeren boetes, iets dat de tennisster erbij neemt. ‘Ik hoop dat het aanzienlijke bedrag dat ik hiervoor beboet zal worden naar een ngo voor mentale gezondheid gaat.’ Ze kan het zich in ieder geval permitteren: eerder deze week meldde sportbedrijf Sportico nog dat Osaka de afgelopen 12 maanden zo’n 55,2 miljoen dollar verdiende. Dat komt omgerekend neer op ongeveer 45,2 miljoen euro, een record voor een vrouwelijke atleet.

Het geven van zulke boetes is overigens niet uniek aan Roland Garros: bij veel tennistoernooien moeten spelers na elke wedstrijd een persconferentie bijwonen wanneer een journalist om hun aanwezigheid vraagt, of ze nu winnen of verliezen. Indien ze niet opdagen zijn de boetes goed voor een paar duizend dollar. In januari kreeg de Amerikaanse speler Christian Harrison nog een boete van 3.000 dollar ((zo’n 2.500 euro) nadat hij had geweigerd deel te nemen aan een verplicht interview op de Delray Beach Open, te midden van een discussie over het dragen van een mondmasker.

In 2015 kreeg Venus Williams nog een boete van 3.000 dollar toen ze na een verlies op Rolland Garros de daaropvolgende persconferentie oversloeg. In 2010 kregen zowel zij als haar zus, Serena, elk een boete van 4.000 dollar (zo’n 3.300 euro) voor het afblazen van een persconferentie op Wimbledon.

Invloedrijk

Persconferenties na wedstrijden worden gezien als een manier voor tennissers om hun sport te promoten. Sommigen zien het daarom als een verplichting van de sporters, of ze nu een goede match hadden of niet. Osaka, die sowieso al veel persaandacht geniet, ziet dat dus anders.

Het is niet de eerste keer dat de invloedrijke tennisster haar platform gebruikt om bepaalde zaken onder de aandacht te brengen. Eerder deed ze dat ook al voor politiegeweld en racisme. Tijdens de US Open vorig jaar droeg ze mondmaskers met de namen van verschillende slachtoffers van raciale onrechtvaardigheid, waaronder George Floyd.

Mogelijk volgen andere spelers haar voorbeeld, maar op dit moment is dat nog niet het geval. Roland Garros zelf heeft nog niet gereageerd op de mededeling.