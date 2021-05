Pelt start met verdelging processierupsen

De Limburgse gemeente Pelt start vanaf donderdag met het verdelgen van processierupsen, zo meldt het gemeentebestuur. De beslissing komt er nadat de provincie groen licht heeft gegeven voor de verdelging van de eikenprocessierupsen.

De toestemming van de provincie komt er volgens het Peltse gemeentebestuur veel later dan andere jaren. ‘De rupsen zullen naar schatting slechts een goede week in de juiste levensfase zitten voor een effectieve behandeling’, klinkt het. ‘De gemeente kan in een week tijd niet alles doen en stelt prioriteiten. Er wordt vanaf donderdagochtend dag en nacht gewerkt.’

Gevoelige plekken zoals zorginstellingen, speelterreinen, jeugdkampplaatsen en drukke fietsroutes krijgen voorrang. Vervolgens zal ook het openbaar domein zo veel mogelijk aan bod komen. Bomen bij particulieren krijgen dit jaar geen behandeling.

‘s Nachts worden de fietspaden en gebieden wat verder van de bebouwing aangepakt. Het product waarmee gesproeid wordt, is een biologisch insecticide en heeft enkel effect op de eikenprocessierupsen.

Door het aanhoudende slechte weer kon de verdelging niet eerder starten. Tegelijk zijn er door het slechte - en vooral koude - weer ook gewoon minder rupsen. Particulieren die achteraf thuis toch een nest ontdekken, kunnen dat melden aan de gemeente.