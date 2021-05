Deelnemen is belangrijker dan covid overwinnen

De Japanse hoofdstad Tokio maakt zich met tegenzin op voor de surreële Olympische Spelen, die in principe op 23 juli beginnen.

Ondanks de ultrastrenge coronamaatregelen ziet het leeuwendeel van de inwoners het internationale sportevenement niet zitten. En ook buiten Japan groeit de bezorgdheid over de organisatie van de Spelen, want de vaccinatiegraad in het gastland blijft heel laag en de besmettingscijfers zijn niét goed. Diebrecht De Smet, die voor De Standaard naar Tokio afreist, wikt en weegt de surreële Spelen, en de eventuele kans dat ze nog afgelast worden.

