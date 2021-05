Komt coronavirus uit labo in Wuhan? Biden wil snel antwoord

Is het coronavirus gelekt uit een laboratorium in Wuhan of niet ? Over het antwoord op die vraag is volgens Joe Biden geen eensgezindheid onder Amerikaanse inlichtingendiensten. De Amerikaanse president wil extra onderzoek en over 90 dagen een nieuw rapport.

De voorbije weken ontstond bij Amerikaanse experts openlijk twijfel over de oorsprong van het coronavirus dat zich vorig jaar snel verspreid heeft over de wereld. Een recent WHO-rapport was weinig verhelderend, maar duidde de piste waarbij een lek uit het virologisch instituut in Wuhan, waar het coronavirus het eerst opdook, als de ‘minst waarschijnlijke’. Niet alle virologen hechten daar geloofwaardigheid aan, des te meer omdat de WHO maar beperkte data van China ontving.

Biden ontving al een eerste rapport van zijn eigen inlichtingendiensten, maar ook daarin staan geen definitieve conclusies. De Amerikaanse president dringt aan op een snelle analyse, binnen de 90 dagen, die ‘ons dichter bij een conclusie breng’, klinkt het in een mededeling.

The Wall Street Journal berichtte deze week op basis van bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten dat drie wetenschappers van het laboratorium in Wuhan al in november 2019 opgenomen werden in het ziekenhuis met symptomen van het coronavirus of de griep. China ontkent dat.