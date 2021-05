Ons land voert een leeftijdsgrens in voor het Janssen-vaccin: Belgen jonger dan 41 mogen er niet mee worden ingeënt. De aanleiding is de dood van een vrouw, vermoedelijk het eerste sterfgeval in Europa.

De ministers van Volksgezondheid in ons land hebben woensdagochtend vergaderd over het gebruik van het Amerikaanse Janssen-vaccin. Er waren al langer signalen dat dat in uitzonderlijke gevallen zou kunnen ...