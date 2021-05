Real Madrid, Barcelona en Juventus: ‘We zullen aan geen enkele vorm van dwang van Uefa toegeven’

Real Madrid, FC Barcelona en Juventus hebben woensdag een gezamenlijke mededeling uitgestuurd waarin ze zeggen niet te zullen toegeven aan de druk van Uefa om het idee van een Super League los te laten.

De oprichting van de Super League, een elitaire competitie voor vijftien vaste deelnemers, leidde vorige maand tot een storm van kritiek en protest. Door grote druk uit de nationale en internationale samenleving besloten negen clubs zich snel weer terug te trekken als beoogde grondleggers. Barcelona, Real Madrid en Juventus blijven vooralsnog echter vasthouden aan de Super League.

De Uefa besloot daarom om een tuchtprocedure tegen de drie dissidente clubs te openen. De clubs riskeren met hun volhardende houding harde sancties, waaronder een mogelijke schorsing voor Europees voetbal. In een gezamenlijke mededeling noemen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus dat ‘onbegrijpelijk’. ‘Door die tuchtprocedure te openen ondermijnt de Uefa rechtstreeks de rechtsstaat die wij, EU-burgers, democratisch hebben opgebouwd’, klinkt het.

Ze verwijzen ook naar de gerechtelijke procedure die loopt. Een Spaanse rechter wil van het Hof van Justitie van de Europese Unie weten of Fifa en Uefa hun machtsposities hebben misbruikt bij het tegenwerken van de Super League. Het verzoek is afkomstig van de Ondernemingskamer van Madrid.

‘De rechtbanken hebben de Uefa gewaarschuwd om geen actie te ondernemen terwijl de gerechtelijke procedure loopt. De Uefa schendt dus de beslissing van de rechtbanken’, aldus de drie topclubs in hun mededeling.

‘In plaats van te onderzoeken hoe we met een open dialoog het voetbal kunnen moderniseren, wil de Uefa dat we ons terugtrekken uit de gerechtelijke procedure die vragen stelt bij hun monopolie op het Europees voetbal. Barcelona, Juventus en Real Madrid, clubs die meer dan een eeuw oud zijn, zullen aan geen enkele vorm van dwang toegeven. (...) Of we moderniseren het voetbal, of we zullen getuige zijn van de onmiddellijke ondergang ervan.’