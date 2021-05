50-jarige man aangehouden voor bedreigingen tegen Marc Van Ranst

Een 50-jarige man is vanmiddag aangehouden door de onderzoeksrechter na bedreigingen tegen viroloog Marc Van Ranst. De meldt De Morgen en is bevestigd aan onze redactie. De psychiatrische toestand van de man wordt onderzocht.

De man uit Sint-Niklaas werd in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt. Hij is door de onderzoeksrechter in Dendermonde aangehouden voor negationisme en bedreigingen. Die zijn geuit tegen Marc Van Ranst, de viroloog die momenteel met zijn gezin in een safe house zit nadat ook de voortvluchtige en gewapende militair Jürgen Conings hem bedreigde. Conings wordt nog steeds gezocht, nadat hij vorige maandag wapens ontvreemde van het leger en drie afscheidsbrieven achterliet.

Het gaat om Koen J., een bekende binnen rechts-extremistische milieus. Het parket van Oost-Vlaanderen laat weten dat de psychische toestand van de aangehouden persoon door een psychiater zal onderzocht worden. Zijn motief is ook onduidelijk.