Dan Martin pakt ritzege, Egan Bernal verliest tijd op slotklim

Daags na de tweede rustdag bewees Dan Martin in de Giro op zijn 34ste dat hij nog niet is afgeschreven. De Ier hield de aandringende Joao Almeida nog net af. Egan Bernal werd in de slotkilometers los uit de wielen gereden en verloor bijna een minuut op Simon Yates.

Het was al lang knokken om weg te geraken uit het peloton maar toen dat uiteindelijk toch gebeurde - een groep van negentien met daarbij drie Belgen: Hermans, De Bondt en Serry - leek de koers om de dagzege gereden. Tot Team BikeExchange het heft in handen nam in het peloton. De voorsprong steeg nooit boven de vijf minuten en met nog twee zware beklimmingen in de finale daalden de kansen van de vluchters zienderogen. BikeExchange bleef het tempo in het peloton hoog houden terwijl vooraan de kopgroep al op de voorlaatste beklimming, de Passo San Valentino, uit elkaar spatte.

Op de slotklim naar Sega di Ala spartelde Dan Martin nog het langst tegen en tegen eenieders verwachting hield de pezige Ier de ontketende klassementsrenners van zichaf. Almeida finishte tweede, Simon Yates derde. Bernal moest 53 seconden toestaan op Simon Yates, die oprukt naar de tweede plaats in het klassement.

Onze landgenoot Remco Evenepoel werd op de Passo San Valentino gelost door het peloton maar keerde net onder de top toch weer terug. In de afdaling sloeg het noodlot toch weer toe. Voor Evenepoel werd gevallen én onze landgenoot kon geen kant meer op. De renner van Deceuninck - Quick Step dook over de reling, kon gelukkig zijn weg verderzetten maar voor het zelfvertrouwen in de afdalingen was dit weer niet het beste wat hem kon overkomen.