Remco Evenepoel duikt over vangrail bij valpartij in de Ronde van Italië

Bij een valpartij in de Ronde van Italië is Remco Evenepoel ten val gekomen. De renner van Deceuninck - Quick-Step dook over een vangrail in een afdaling.

Een aantal renners, waaronder Ciccone en Nibali, gingen onderuit op iets meer dan 25 kilometer van de finish, in de aanloop naar de steile slotklim (Sega di Ala). Evenepoel, die net was teruggekeerd in het peloton, reed als laatste van de groep en moest de buitenkant van een bocht nemen. Onze landgenoot, die zoals bekend zwaar ten val kwam tijdens een afdaling in de Ronde van Lombardije, reed iets te snel dook over een vangrail de graskant in.

🚴‍♀️🇮🇹 | Valpartij achterin het peloton! Onder anderen Evenepoel, Ciccone en Nibali zijn erbij betrokken!#Giro2021 zie je van start tot finish live op Eurosport:

Gelukkig stond Evenepoel snel weer recht. Hij werd even verzorgd, hij kreeg een verband rond zijn pols, en ging dan opnieuw op zijn fiets zitten. De 21-jarige lijkt dus met de schrik zijn vrijgekomen deze keer.

Foto: RR