Elliot Page deelt eerste foto’s na ‘levensreddende’ operatie

De acteur Elliot Page, bekend van ‘The Umbrella Academy’ en ‘Juno’, heeft een paar foto’s gepubliceerd van zichzelf in bloot bovenlijf. Het zijn de eerste beelden sinds hij in december bekendmaakte dat hij trans is.

Sindsdien vertelde de 34-jarige Page in interviews, onder meer bij Oprah Winfrey, dat de operatie om zijn borsten te verwijderen ‘zijn leven redde’. ‘Het is de eerste keer in mijn leven dat ik me goed voel in mijn lijf’.

Op Instagram staat Page nu met brede glimlach naast een zwembad, met de hashtags #transjoy en #transisbeautiful. Dat was al goed voor twee miljoen steunbetuigingen van Nina Dobrev, Julianne Moore en Miley Cyrus. ‘Ik snap al waarom je mij helemaal hebt ingemaakt toen we naar de gym gingen’, was Cyrus’ commentaar.

Page is bekend van rollen in Juno, Inception, X-Men en The Umbrella academy. Page verdiende met de rol als personage Juno MacGuff meer dan vijftien prijzen met persoonlijke nominaties voor zowel een Oscar voor beste actrice, een Golden Globe als twee Bafta Awards.

Wat betekent dat juist, transgender zijn? Eind december legden we die vraag voor aan drie mensen die het kunnen weten.