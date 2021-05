Radiozender FunX boycot Lil’ Kleine na beschuldigingen van mishandeling

De Nederlandse radiozender FunX zal geen muziek meer draaien van Lil’ Kleine omdat de rapper er in uiteenlopende berichten van wordt beschuldigd zijn vriendin Jaimie Vaes mishandeld te hebben.

De beslissing van de Nederlandse radiozender FunX komt er nadat bekend werd dat de rapper Lil’ Kleine zijn vriendin Jaimie Vaes zou hebben mishandeld in een hotel op het Spaanse eiland Ibiza.

Lil’ Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, werd afgelopen weekend na een ruzie met zijn vriendin door de Spaanse politie gearresteerd. Verschillende media schrijven dat Scholten zijn vriendin, Jaimie Vaes mishandeld zou hebben. Vaes zou letsel hebben opgelopen tijdens een ruzie, zei een medewerken van het hotel waarin ze verbleven.

Het koppel heeft in een gezamenlijke verklaring gereageerd en lieten weten dat de ‘geruchten niet kloppen.’ ‘ We zijn geschokt door alle media-aandacht met betrekking tot onze relatie. De geruchten die rondgaan omtrent dit incident zijn absoluut niet waar. We hebben onze hoogtepunten, maar zeker ook onze dieptepunten. Omdat wij in de spotlight staan, worden deze onder een vergrootglas gelegd’, klinkt het. Verder gaat het koppel er niet op in welke geruchten niet zouden kloppen.

Lil’ Kleine biedt wel zijn excuses aan ‘voor alle commotie’ en schrijft dat hij graag zijn verantwoordelijkheid voor wil nemen.

Intussen liet de Nederlandse radiozender FunX weten dat ze zijn muziek niet meer zullen draaien. Of het gaat om een tijdelijke of permanente ban is nog niet bekend. ‘We volgen het nieuws en gaan komende tijd even kijken hoe we hier op lange termijn mee omgaan’, aldus een woordvoerder aan Het Parool.