Coach Beghin en assistent Oveneke blijven bij Telenet Giants Antwerp

Christophe Beghin blijft ook volgend seizoen 2021-2022 aan het roer als coach bij basketbalclub Telenet Giants Antwerp. Zijn contract werd met een seizoen verlengd. Assistent-coach Randy Oveneke blijft eveneens een seizoen langer aan boord. Teammanager Guy Muya had nog een contract.

‘We hebben begrip voor de moeilijke (corona)omstandigheden en weten dat het vertrek van drie spelers tijdens het seizoen niet eenvoudig is geweest voor de sportieve werking van de ploeg. Desondanks staan we toch alvast in de halve finale van de play-offs. Naar volgend seizoen toe komen er dus geen wijzigingen in de samenstelling van onze sportieve staf. We willen deze play-offs mooi eindigen en kijken reeds uit naar de vernieuwde competitieformule van de BNXT League (met 12 Nederlandse ploegen) en een nieuwe Europese campagne’, zegt voorzitter Björn Verhoeven.

‘Luc Smout keert terug als coördinator van onze beloftenwerking en neemt de coaching van Giants 2 (derde klasse) over van Randy Oveneke. Hij zal nauw samenwerken met Randy in het kader van de doorstroomtrajecten van onze jonge talenten.’

Vorig jaar won Christophe Beghin, in zijn debuutseizoen als coach, met de Giants de Beker van België.