Maar één Pfizer-prik voor Rode Duivels voor het EK

De leeftijdsgrens die ons land ingevoerd heeft voor het Janssen-vaccin heeft gevolgen voor de Rode Duivels. De Belgische voetbalbond hoopte het Janssen-vaccin, met één prik, te kunnen geven aan de Duivels voor het EK. Maar nu ziet het ernaar uit dat de Rode Duivels de eerste prik van een Pfizer-vaccin zullen krijgen. De tweede volgt dan pas na het tornooi.

De Rode Duivels blazen op maandag 31 mei verzamelen voor het EK 2020, dat een jaar werd uitgesteld. Het masterplan van de Belgische voetbalbond om een coronauitbraak op het toernooi tegen te gaan is iedereen dan meteen te laten vaccineren. Pas vorige week keurde de interministeriële conferentie van Volksgezondheid (IMC), waar de bevoegde ministers van alle ­regeringen aanwezig zijn, zo’n vervroegde prik voor de Rode Duivels in de aanloop naar het EK goed.

In een ideaal scenario zouden de spelers het Janssen-vaccin hebben gekregen. Voor dat vaccin is slechts één prik nodig. Organisatorisch handig, maar vooral ook wat de timing betreft ideaal. Voor andere vaccins zou het immers nog weken wachten zijn op een tweede prik en dus optimale bescherming.

Maar dat feestje gaat niet door. Na het overlijden van een Sloveense diplomate besliste ons land woensdag dat mensen jonger dan 41 niet meer ingeënt mogen worden met Janssen. Daardoor lijken de Rode Duivels nu aangewezen op een Pfizer-vaccin. Dat zorgt na de eerste prik al voor een stevige bescherming, minder kans op een superverspreider en verminderde ziektesymptomen. Maar de Belgen zouden dan wel nog een tweede prik nodig hebben om optimaal beschermd te zijn. En die kan pas na vijf weken gezet worden. Dan is het tornooi al afgelopen.

Probleem voor inenting De Bruyne

Bij de KBVB zullen ze zich hoeden om op tafel te kloppen: ze zijn zich er goed van bewust dat ze helemaal afhankelijk zijn van de goodwill van de overheid. Bovendien worden ze nog met bijkomende problemen geconfronteerd. Het eerste is dat sterspeler Kevin De Bruyne komende zaterdag nog de Champions League-finale speelt en daardoor van een weekje extra verlof geniet. Hij sluit pas aan op maandag 7 juni. De Belgische voetbalbond bekijkt of hij op de één of andere manier toch nog met de anderen zou kunnen worden gevaccineerd.

Het tweede probleem is dat het tien tot twaalf dagen duurt eer het vaccin werkzaam is. Dat wil zeggen dat statistisch gezien de helft van de nationale ploeg nog niet beschermd is als de Rode Duivels op 11 juni neerstrijken in Sint-Petersburg voor hun eerste groepsmatch. Onder de Uefa-regels zullen de Duivels sowieso elke twee tot drie dagen een PCR-test moeten ondergaan op het EK.