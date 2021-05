Aanklager in crimineel onderzoek naar Trump roept jury bijeen

Cyrus Vance, de officier van justitie in het district Manhattan in New York heeft een jury bijeengeroepen die bewijs zal horen in het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en zijn bedrijf, Trump Organization. Dat meldt The Washington Post dinsdag.

De jury zal naar verwachting beslissen of Trump aangeklaagd en vervolgd zal worden. Ook wordt gekeken of andere leidinggevenden van zijn bedrijf of zijn bedrijf zelf vervolgd moeten worden.

‘Het panel is recentelijk bijeengeroepen en zal drie dagen per week samenkomen voor een periode van zes maanden’, aldus de krant. ‘Waarschijnlijk zal het panel tijdens de zittingsperiode bewijsmateriaal te horen krijgen over verschillende zaken, niet alleen over Trumps zaak.’

Het onderzoek rondom Trump richt zich op zijn handelspraktijken in de periode voorafgaand aan zijn presidentschap, inclusief het mogelijk sjoemelen met de waarde van eigendommen om in aanmerking te komen voor leningen en belastingvoordelen.

Vance doet al meer dan twee jaar onderzoek naar Trumps handelspraktijken. Volgens The Washington Post zou het onderzoek nu een gevorderd stadium hebben bereikt. Er zou bewijs zijn gevonden dat er sprake is van een misdrijf, als niet uitgevoerd door Trump, dan door iemand die vermoedelijk dicht bij hem of zijn bedrijf stond of staat.

Trump heeft ontkent dat hij iets fout heeft gedaan.