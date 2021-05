Beleef Brussel zoals in het jaar 1908

De Nederlandse Youtuber ‘Rick88888888’ duikt als hobby in oude filmarchieven. Hij vist er historische videobeelden uit om ze opnieuw tot leven te brengen door ze te restaureren en in te kleuren. Dat deed hij ook met straatbeelden van Brussel uit 1908. In bovenstaande video reist de kijker in de vroege twintigste eeuw onder andere van het Noordstation naar de Anspachlaan en door het Park van Tervuren.