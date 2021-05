De finale van de Koningin Elisabethwedstrijd belooft spektakel, zaterdag weten we wie wint. Zes Belgische studenten piano volgen de wedstrijd voor Canvas, en aan het einde van elke finaleavond spelen ze zelf een stukje. De pianisten kozen ervoor om covers te brengen van pop- of rocknummer, of filmmuziek.

Heaven van de overleden Zweedse dj Avicii was de eerste cover, bewerkt door Martin Valcke en gebracht door Emmy Wils, François Douchy en Jens Vermeiren. Later volgt nog filmmuziek, een fragment uit Ennio Morricone’s soundtrack voor Nuevo Cinema Paradiso, bewerkt door Martin Valcke en gebracht door Brecht Valckenaers, Floris van den Ende en Milena Ćuk.

Passeert ook nog de revue: filmmuziek uit ‘Mission Impossible’, van Lalo Schifrin, ‘Catch me if you can’, van John Williams en muzie uit de tv-reeks ‘The queen’s gambit’, muziek van Carlos Rafael Rivera. Vrijdag sluiten ze af met ‘Killing in the name’, van de Amerikaanse band Rage against the machine.