Marilyn Manson kijkt aan tegen aanhoudingsbevel

De politie van Gilford, een stad in de Amerikaanse staat New Hampshire, heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de beroemde shockrocker Marilyn Manson. De aantijgingen hebben niets te maken met de beschuldigingen van misbruik.

Als shockrocker doet Marilyn Manson doorgaans zijn best om te provoceren tijdens zijn acts. Tijdens een optreden in Gilford op 18 augustus 2019 zou hij op een videoreporter gespuugd hebben, schrijft de muzieksite TMZ. De politie van Gilford spreekt in een Facebookpost over twee ‘simple assault’ misdrijven van klasse A, met betrekking tot de videoreporter.

Vrij vertaald gaat het om twee alleenstaande gewelddaden van beperkte omvang, waar een maximumstraf van één jaar gevangenisstraf en een boete van 2.000 dollar aan verbonden zijn. De politie benadrukt dat het niet gaat om seksuele misdrijven, aangezien de rockster daarvoor ook onder vuur ligt na beschuldigingen van meerdere vrouwen, onder wie de actrices Evan Rachel wood en Esmé Bianco.

Verder voegt de politie toe dat Manson en zijn entourage zich al enige tijd bewust zijn van het aanhoudingsbevel, maar nog niet de moeite hebben genomen te antwoorden op de beschuldigingen. Ze maakt wel duidelijk dat een aanhoudingsbevel niet betekent dat ze de shockrocker ook schuldig acht.

‘Magneet voor controverse’

Aan het Amerikaanse nieuwsmagazine Pitchfork gaf Howard King, de advocaat van Manson wel meer uitleg. ‘Marilyn Manson houdt ervan om te provoceren op het podium, dat is geen geheim. Deze beschuldigingen komen er nadat een videoreporter meer dan 35.000 dollar eiste omdat die persoon wat speeksel op de arm kreeg. Op onze vraag naar bewijzen van enige schade kregen we geen antwoord.’

Het kamp van de rockster minimaliseert ook de beschuldigingen van de vrouwen. Hij noemt ze ‘verdraaiingen van de realiteit’ en zegt dat de relaties telkens gebeurden ‘met toestemming en met gelijkgestemde partners’. Hij wijst erop dat zijn kunst en zijn levensstijl altijd magneten voor controverse waren. De platenmaatschappij van Manson heeft niettemin de samenwerking met hem stopgezet.