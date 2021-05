Zondagavond werd een Ryanair-vlucht op weg van Athene naar Vilnius gedwongen aan de grond gezet in Minsk, waarna de 26-jarige journalist-dissident Roman Protasevitsj in de boeien werd geslagen. Ondertussen verscheen Protasevitsj al in een video, waarin hij ‘schuldig pleit an het organiseren van rellen’. Zijn vader denkt dat Roman gedwongen wordt bekentenissen af te leggen. Ook zijn vriendin, Sofia Sapega, verscheen in een opvallende video.

De EU spreekt van een ‘kaping’. Het is niet duidelijk hoe Protasevitsj er momenteel aan toe is, maar hij verscheen in een video waarin hij bekent schuldig te zijn aan het organiseren van protesten.

President Aleksandr Loekasjenko had ‘persoonlijk het bevel gegeven’ om het vliegtuig te laten landen en had bovendien een MIG29-straaljager als escorte gestuurd. Na de arrestatie van Protasevitsj hervatte het vliegtuig zijn reis naar de Litouwse hoofdstad Vilnius. Reden voor de tussenstop zou een bommelding zijn geweest, meldde het Wit-Russische persagentschap Belta. Die bommelding bleek achteraf vals. Uit het transcript blijkt wel duidelijk dat het de Wit-Russische luchtverkeersleiding, en niet de piloot was die de bom meldde.