Victor Campenaerts stapt met beenblessure uit Ronde van Italië

Victor Campenaerts verschijnt niet meer aan de start van de zeventiende rit in de Ronde van Italië. Dat heeft zijn team Qhubeka Assos woensdag gemeld. Campenaerts, die zondag nog de zege in de vijftiende etappe veroverde, sukkelt met een beenblessure.

Campenaerts kreeg pijn in de rechterknie tijdens de zestiende rit, die de renners in koude en natte omstandigheden moesten afwerken. De Belg reed nog over de meet, maar komt na de rustdag van dinsdag niet meer in actie. ‘De medische staf van het team besloot dat hij zich moest terugtrekken om het risico op verdere verergering van de blessure te verkleinen’, klinkt het in een mededeling.