Arcoclaim dagvaardt Beweging.net en eist geld terug

De 12.000 leden van de belangenorganisatie Arcoclaim eisen het geld terug dat ze in Arco stopten. Tot nu toe bleef het vroegere ACW buiten schot.

Niet alleen Beweging.net wordt gedagvaard, maar ook de voorzitter van de christelijke arbeidersbeweging en de secretaris-generaal. Dat heeft te maken met de juridische structuur van de beweging. Een gerechtsdeurwaarder betekende de dagvaarding deze ochtend op vraag van Arcoclaim, dat meer dan 12.000 leden telt die geld verloren aan Arco.

De dagvaarding is opvallend omdat Beweging.net tot nu toe buiten schot bleef in de Arco-kwestie. Dit terwijl de bank die aan de basis lag van de uitgifte van coöperatieve aandelen, initieel BAC(ob) dat via Artesia opging in Dexia waarvan Belfius afsplitste, ontstond uit de christelijke arbeidersbeweging.

‘Veilig en risicoloos’

In de zaak-Arco had Arcoclaim wel al de bank Belfius en de Belgische staat gedagvaard. Belfius Bank had op zijn beurt de Arco-vennootschappen in die zaak gedagvaard, omdat de bank meende dat wat haar verweten wordt, in feite aan de Arco-vennootschappen toekomt. Tot nu toe werd Beweging.net zelf in geen enkele procedure betrokken. Volgens Arcoclaim speelde Beweging.net nochtans een centrale rol in de misleidende commercialisering van de Arco-aandelen aan zijn achterban. ‘Daarbij werden die aandelen in publiciteit steeds weer als ”veilig en risicoloos” aangeprezen. Beweging.net gebruikte daartoe onder meer het magazine Visie, stelt Arcoclaim.

Toen het vervolgens fout liep met hun investering, kregen de coöperanten te horen dat ze ingedekt waren of vergoed zouden worden. ‘De mensen voelen zich een oor aangenaaid, ze werden jarenlang zoet gehouden met beloften maar ondertussen staan ze nog altijd in de kou’, zegt Geert Lenssens, de advocaat die Arcoclaim bijstaat in zijn juridische procedures.

Volgens de voorzitter van Arcoclaim, Ab Flipse, heeft de dagvaarding van de beweging ‘een historisch karakter’. ‘De dagvaarding van Beweging.net is de tot dusver ontbrekende schakel in de lopende Arco-procedures. Beweging.net is in geen enkele van die procedures ooit gedagvaard, terwijl het duidelijk een doorslaggevende rol speelde in het drama. Wij vinden het dan ook, samen met onze leden, vanzelfsprekend dat Beweging.net partij wordt in de lopende procedure. Daardoor kunnen onze leden, die tegelijk de basis uitmaken van Beweging.net een open discussie aangaan met een van de hoofdaansprakelijken en schadevergoeding eisen. Evengoed kan Beweging.net eindelijk zijn stem in het debat laten horen en zal het nu publiek verantwoording moeten afleggen.’

400 miljoen eruit?

Het advieskantoor Deminor, dat namens 2.000 coöperanten procedeert in de zaak Arco, hekelde in 2014 dat Beweging.net goed wegkwam bij de val van Arco. Deminor berekende toen dat Beweging.net een kleine 400 miljoen uit de Arco Groep had gehaald of 2,2 keer meer dan het er ooit in investeerde. De advocaat van Beweging.net ontkende vervolgens die cijfers.

Deminor ging nog in 2014 over tot dagvaarding van een reeks partijen zoals Belfius, de Arco-vennootschappen, voormalige Arco-topvrouw Francine Swiggers en de Belgische staat.

Dat proces start op 9 juni voor de ondernemingsrechtbank in Brussel. Arcoclaim komt dan eveneens tussen. Arcoclaim heeft zelf ook nog een procedure lopen voor de rechtbank van eerste aanleg. Het is voor die rechtbank dat ook Beweging.net nu gedagvaard werd. Onder meer de bank Belfius vraagt de samenvoeging van beide procedures. Arcoclaim steunt die idee maar Deminor, dat voor vertraging vreest, niet. Dat belooft nog een debat te worden.

Arcoclaim zelf ontstond uit twee belangenorganisaties: Geld terug van Arco en Arcoparia’s. De initiatiefnemers, Eddie Schild en Michel van Caster, zochten vervolgens steun voor hun aanpak bij de Nederlander Ab Flipse die hen adviseert bij Arcoclaim.