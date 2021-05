Drie arrestaties na dodelijk ongeluk met kabelbaan in Italië

Drie personen zijn gearresteerd in verband met het dodelijke ongeluk met een kabelbaan bij Lago Maggiore in Noord-Italië zondag. Er was geknoeid met een remsysteem om vertragingen te voorkomen. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Door het ongeluk kwamen veertien mensen om het leven.

De ingenieur van de kabelbaan en de directeur en het operatieve hoofd van het bedrijf dat de dienst levert zijn opgepakt. De verdachten hangen aanklachten van doodslag, het veroorzaken van een onbedoelde ramp en het verwijderen van instrumenten bedoeld om (zwaar) letsel door een ramp te voorkomen boven het hoofd.

Volgens de openbare aanklager voerden de drie ‘een bewuste actie’ uit. De eerste vaststellingen zijn duidelijk, zegt openbaar aanklager Olimpia ­Bossi. ‘De kabel is geknapt en het automatisch remsysteem dat in werking moet treden, heeft duidelijk niet gewerkt.’

Op zowat driehonderd meter van het eindpunt begaf een van de kabels het. De cabine zou tien à vijftien meter naar beneden gevallen zijn, om daarna een pyloon te raken en tussen de bomen terecht te komen. De kabelbaan werd ­vorig jaar nog gecontroleerd.

Veertien mensen waren volgens de autoriteiten op slag dood. Twee kinderen van 5 en 9 jaar oud werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de twee is later aan zijn verwondingen overleden, het andere ligt nog in coma.

Het ongeluk vond plaats bij de kabelbaan van het dorpje Stresa, aan het Lago Maggiore, in het noorden van Italië. De kabelbaan bracht toeristen en inwoners van Stresa naar de top van de berg Mottarone in twintig minuten tijd. De toeristische attractie was nog maar pas opnieuw open, na de coronabeperkingen in het land.