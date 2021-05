Trumpgezind parlementslid op de vingers getikt door de Republikeinen na vergelijking vaccinpaspoort met Jodenster

Het Trumpgezinde Amerikaanse Congreslid Marjorie Taylor Greene heeft dinsdag een grote controverse veroorzaakt. Ze vergeleek het vaccinpaspoort voor covid-19 met de gele ster, een symbool van de vervolging van Joden door de nazi’s. Zelfs de leiding van de Republikeinen - en dat is zeldzaam - tikte haar op de vingers.

‘Gevaccineerde werknemers krijgen een vaccinatielogo, zoals de nazi’s Joodse mensen dwongen een gele ster te dragen’, tweette Greene. Ze verwees daarmee naar een artikel waarin gesproken werd over een supermarkt waar gevaccineerde werknemers, die dus niet langer een mondmasker hoeven te dragen, een vaccinatielogo krijgen.

‘Vaccinpaspoorten en de eis om maskers te dragen (dat is verplicht in het Huis van Afgevaardigden, red.) discrimineren niet-ingeënte mensen’, aldus het parlementslid.

Toen verscheidene publieke figuren, onder wie een journaliste die de kleindochter is van overlevenden van de Holocaust, verontwaardigd reageerden, bleef Greene volharden in de boosheid. ‘Ik heb het nooit vergeleken met de Holocaust, alleen met de discriminatie van Joden in de beginjaren van de nazi’s’, tweette ze.

‘Stop met het verdraaien van mijn woorden,’ haalde ze uit naar een andere journalist die had geschreven: ‘Ik wil geen geloof hechten aan deze imbeciele daden, maar als Jood voel ik me verplicht om erop te wijzen hoe weerzinwekkend dit is. De nazi’s hebben zes miljoen Joden vermoord.

Kritiek van de republikeinen

Terwijl de controverse escaleerde, legde Kevin McCarthy, leider van de Republikeinen in het Huis, een zeldzaam harde verklaring af aan het adres van de vaak omstreden Trumpaanhangster.

‘Marjorie heeft ongelijk en haar opzettelijke beslissing om de gruwelen van de Holocaust te vergelijken met het dragen van een masker is betreurenswaardig. De Holocaust is de grootste gruweldaad uit de geschiedenis. Het feit dat we dat vandaag nog moeten aangeven is zeer verontrustend’, schreef hij, maar hij noemde geen straf.

De leider van de Republikeinse minderheid in de Senaat, Mitch McConnell, noemde haar opmerkingen ‘absoluut schandalig en verwerpelijk’, maar zei dat de leiding van het Huis moest beslissen over eventuele sancties.