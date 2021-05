Aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft dalen

Het aantal patiënten dat met covid-19 in het ziekenhuis wordt opgenomen, blijft significant dalen. Het aantal nieuwe besmettingen stijgt wel, maar dat komt omdat er ook meer getest wordt. Dat blijkt woensdag uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 19 en 25 mei zijn elke dag gemiddeld 109 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 15 procent ten opzichte van de week ervoor. Er liggen nog 1.547 patiënten (-12 procent) in het ziekenhuis, van wie 531 op de afdeling intensieve zorg (-11 procent).

In diezelfde periode waren dagelijks gemiddeld 19 covid-overlijdens te betreuren. Dat is een daling met 16 procent op weekbasis, al zegt dat weinig bij zulke lage getallen. Sinds het begin van de pandemie zijn 24.873 Belgen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus.

Tussen 16 en 22 mei zijn elke dag gemiddeld 2.401 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is een stijging met 14 procent op week basis, maar er zijn ook 18 procent meer tests afgenomen per dag (49.500). De positiviteitsratio is 5,4 procent.

In totaal 4.379.009 inwoners hebben inmiddels minstens één vaccindosis ontvangen. Dat is 38 procent van de volledige bevolking. 1.716.498 van hen kreeg al een tweede dosis. 14,9 procent van de bevolking is dus volledig gevaccineerd.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.