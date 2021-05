Twintig doden bij cholera-uitbraak in Nigeria

Een cholera-uitbraak in het noorden van Nigeria heeft de afgelopen twee weken aan minstens 20 mensen het leven gekost. Meer dan 300 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen. Dat heeft een plaatselijke gezondheidsfunctionaris dinsdag gezegd.

Nigeria, de grootste olieproducent van Afrika, heeft geregeld te kampen met via water overgedragen ziektes door slechte infrastructuur en een gebrek aan investeringen.

De meest recente uitbraak in het land doet zich voor in negen districten in de deelstaat Bauchi, waarbij de hoofdstad Bauchi het zwaarst getroffen is. Dat vertelde Mohammed Maigoro, het hoofd van de gezondheidsdienst van de deelstaat, aan verslaggevers.

‘We hebben tot nu toe 20 sterfgevallen en 322 gevallen van cholera in negen gebieden geregistreerd in de afgelopen twee weken,’ zei hij. ‘De hoofdstad Bauchi is het zwaarst getroffen, met de helft van de doden en 147 gevallen.’

Het aantal gevallen neemt toe en de regering heeft alle 20 districten in de staat gevraagd hun noodteams in te schakelen en speciale quarantainecentra te openen.

Er zijn zorgpersoneel en geneesmiddelen naar de getroffen gebieden gestuurd, terwijl de bewustmakingscampagnes over water en persoonlijke hygiëne zijn opgevoerd, zei hij.

Acht staten in Nigeria hebben dit jaar waarschijnlijke gevallen van cholera gemeld, aldus het Nigeriaanse Center for Disease Control (NCDC).

Sinds januari zijn in die staten in totaal 1.746 waarschijnlijke gevallen van cholera en 50 sterfgevallen gemeld. Meer dan de helft van de bevestigde gevallen waren kinderen tussen 5 en 14 jaar.