Strikte horecaregels bij tuinfeesten alleen ‘uiterst sterk aanbevolen’

In het ministerieel besluit rond de versoepelingen op 9 juni wordt bij tuinfeesten de naleving van de strengere horecaregels niet verplicht.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) had het al aangekondigd, maar nu staat het ook ­officieel in het ontwerp van ministerieel besluit dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) uitwerkte: ook thuis in de tuin zal het vanaf 9 juni mogelijk zijn om recepties of banketten te organiseren voor maximaal vijftig personen, op voorwaarde dat die buiten plaatsvinden en uiterlijk om 23.30 uur eindigen.

Opvallend: als de horeca dergelijke feesten organiseert, moet ze zich houden aan strikte regels, zoals bediening aan tafel. In het geval van de thuisfeesten geeft Verlinden alleen aan dat de ‘naleving van de regels van de horeca uiterst streng wordt aanbevolen’. In het ­algemeen geeft het ministerieel besluit wel aan dat bij toegelaten ­samenscholingen groepen van vier gevormd moeten worden ‘tenzij dit onmogelijk is vanwege de aard van de activiteit’.

Alcoholverbod geschrapt

In het ministerieel besluit staan nog enkele opvallende details. Vandaag geldt er tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends een samenscholingsverbod van meer dan drie personen, exclusief kinderen tot en met 12 jaar, op de openbare weg en in de openbare ruimte. Vanaf 9 juni wordt dat een samenscholingsverbod van meer dan vier personen. Dat lijkt ook gemakkelijker te controleren door de politie, want vanaf 9 juni mogen de buitenterrasjes van de horeca openblijven tot 23.30 uur en kunnen terrasjes nog altijd maximaal met vier. De binnenhoreca wordt toegelaten tot 22 uur. Ook binnen is een maximum van vier personen per tafel toegestaan en is een luchtkwaliteitsmeter verplicht.

Daarnaast wordt het algemeen verbod op de verkoop van alcoholische dranken opgeheven tussen 22 uur en 5 uur. Afhaalmaaltijden en -dranken kunnen nog ­altijd geleverd worden tot ten laatste 23.30 uur. Ook opvallend is dat Verlinden expliciet aangeeft dat EK-schermen buiten kunnen worden toe­gelaten, en dat voor maximaal 400 personen. De nieuwe regels zouden wel nog licht kunnen veranderen na advies van de Raad van State.