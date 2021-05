Sans-papiers in Begijnhofkerk en VUB houden hongerstaking

De mensen zonder papieren die in de hoop op een regularisatie de Brusselse Begijnhofkerk en lokalen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) bezetten, zijn begonnen aan een hongerstaking.

De groep mensen die de drie locaties bezetten, hebben zich verenigd onder de naam ‘Union des Sans-Papiers pour la Régularisation’ (USPR). Zij eisen sinds meer dan honderd dagen heldere en permanente criteria voor regularisatie, maar zien na tientallen acties in de hoofdstad en een ontmoeting met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) geen andere uitweg meer dan over te gaan tot een hongerstaking. Het stilzwijgen van de politici dwingt hen naar eigen zeggen tot deze finale actie, want ze voelen zich samen met duizenden niet-geregistreerde burgers en werknemers zonder papieren onzichtbaar gemaakt.

De sans-papiers strijden al verschillende jaren voor het recht op werk en vragen dat ze ingezet worden in knelpuntberoepen en andere sectoren waar het tijdens de coronacrisis moeilijk is om jobs in te vullen. Een beroep uitoefenen is namelijk nodig om te voldoen aan de voorwaarden van de regularisatie op grond van werk.

Staatssecretaris Mahdi liet in het verleden weten dat hij zich niet wil laten chanteren door hun acties. ‘Hun verblijf is en blijft illegaal en dus moeten ze een regularisatieaanvraag indienen en in een asielprocedure terechtkomen. Ze zullen niet zomaar geregulariseerd worden vanwege de sanitaire crisis’, aldus Mahdi.