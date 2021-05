Een datum voor de uitzending in de Verenigde Staten was er al, maar nu kunnen ook de Belgische fans hun agenda vrijmaken: de langverwachte special van de sitcom ‘Friends’ zal vanaf dinsdag 1 juni 2021 beschikbaar zijn in Vlaanderen.

Na vijftien jaar keren Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer voor een uitgebreide reünie met gastheer James Corden terug naar de set van de razend populaire televisiereeks Friends. In ‘The one where they get back together’, zoals de special heet, blikken ze terug op de tien seizoenen die van de hitserie werden gemaakt.

De acteurs spelen daarin gewoon zichzelf en halen herinneringen op. Dat doen ze met een hele stoet bekende gasten, onder wie acteurs die bijrollen in de serie speelden zoals Tom Selleck (Richard), Reese Witherspoon (Jill, de zus van Rachel) en Maggie Wheeler (Janice) en andere beroemdheden zoals Lady Gaga, David Beckham, Justin Bieber, Cara Delevingne en ook de Pakistaanse nobelprijswinnares Malala Yousafzai.

De special is vanaf dinsdag 1 juni te zien op streamingplatform Streamz, en dinsdagavond om 20.35 uur ook eenmalig op Play4.