Giro-organisatie wijzigt parcours na drama met kabelbaan

Op vraag van de Italiaanse minister van Transport heeft de organisatie van de Ronde van Italië het parcours van de negentiende etappe gewijzigd. De renners passeerden vrijdag normaal op de top van de Mottarone, waar zondag veertien mensen omkwamen in het ongeval met de kabelbaan.

Enrico Giovannini riep de Giro-bazen op ‘uit respect voor de slachtoffers’ het parcours aan te passen. Hij vroeg tegelijk dat er ‘in het kader van de competitie, een moment van bezinning wordt gehouden om de mensen te herdenken die het leven verloren in dit tragisch ongeval’.

De organisatie van de Ronde van Italië ging in op de vraag van Giovannini. De passage over de top van de Mottarone, aan de boorden van het Lago Maggiore, stond vrijdag voorzien tijdens de negentiende rit tussen Abbiategrasso en Alpe di Mera maar wordt dus geschrapt. In plaats daarvan trekt het peloton over de Gignese, een klim van vierde categorie. De rit wordt zo ook tien kilometer korter: 166 km in plaats van 176 km.

Bij het drama met de kabelbaan zondag stierven veertien mensen toen hun cabine in de diepte stortte. Alleen een vijfjarig kind overleefde, maar ligt met zware verwondingen in een ziekenhuis in Turijn.