Tijdlijn | De klopjacht op Jurgen Conings

Men is sinds vorige week maandag met man en macht op zoek naar de voortvluchtige militair Jurgen Conings. Een beknopt overzicht van wat er tot nu toe is gebeurd.

• 17 februari

De 46-jarige Jurgen Conings komt op 17 februari dit jaar definitief op de Ocad-lijst terecht. Met dreigingsniveau 3 zit hij dan op het op een na hoogste niveau.

• 17 mei

Op maandag 17 mei 2021 verlaat Conings ’s ochtends zijn woning in Dilsen-Stokkem.

Maandagavond wordt hij gezien aan de woning van viroloog Marc van Ranst. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) verklaarde later dat Conings ‘al dagenlang bezig is met de voorbereiding van zijn actie. Het blijkt effectief dat hij in de buurt is geweest van zijn doelwit’, aldus de minister. Conings zou zo’n twee uur in de buurt van de woning van Van Ranst gebleven zijn.

• 18 mei

De klopjacht begint dinsdagmiddag in Leopoldsburg, ten noorden van Hasselt. De politie wil hem oppakken, nadat hij eerder deze maand in Leopoldsburg met een wapen opschudding had veroorzaakt. Het wordt ook duidelijk dat Conings aan de haal is met een arsenaal wapens die hij uit het depot in de kazerne heeft gehaald. Volgens onze informatie gebruikte hij het excuus dat hij schietoefeningen zou organiseren. Diezelfde middag verhoogt Ocad het dreigingsniveau voor Conings tot niveau 4.

Dinsdagavond wordt het voertuig van Conings teruggevonden in het bosgebied van het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. Het gebied wordt de volledige focus van de zoektocht. In het hele Nationale Park Hoge Kempen wordt met man en macht naar Conings gezocht. Het gaat over meer dan 12.000 hectare bos en heide, gelegen in de gemeenten As, Bilzen, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen en Zutendaal. In het natuur­domein liggen ook bunkers en loopgraven die tijdens de Eerste Wereldoorlog werden gebruikt.

Op dit moment lijkt de kans groot dat Conings nog in de buurt is.

Foto: BELGA

• 19 mei

De Special Forces van het leger zijn aanwezig, net als de speciale eenheden van de federale politie. Er wordt een 400-tal Belgische manschappen ingezet, waarvan 150 van defensie en 250 van de politie.

Er komt hulp uit de buurlanden. Een indrukwekkende colonne van tientallen politievoertuigen met speciale eenheden uit Nederland, Luxemburg en Duitsland rijdt het park in. De hele buurt verkeert in een verhoogde staat van paraatheid: langs de belangrijke gewestwegen, zoals de N730 en de N75, staat om de paar meter een politieagent klaar om alles in de gaten te houden en indien nodig in actie te schieten. Er wordt ook een helikopter ingezet door de Dienst Speciale Interventies uit Nederland.

De speurders hadden even een spoor gevonden in het bos dat leek te leiden naar Conings. Maar uiteindelijk blijkt dat ijdele hoop. Er wordt ook een bivakplaats aangetroffen die mogelijk door Conings werd gebruikt, maar zeker is dat niet.

In de omliggende gemeenten groeit ondertussen de ongerustheid. De moskeeën in Maasmechelen krijgen extra politiebewaking, laat burgemeester Raf Terwingen (CD&V) weten.

De zoektocht levert voor de tweede dag op rij niets op.

• 20 mei

Tientallen kinderen zitten donderdag niet op de schoolbanken in Maasmechelen, meldt Het Belang van Limburg. ‘In totaal gaat het om een twintigtal kinderen’, zegt directrice Colla Lene. ‘Het gaat voornamelijk om kinderen van een andere cultuur. Wat te begrijpen is, aangezien meneer Conings een extreemrechts gedachtegoed heeft. We volgen de situatie op de voet en indien nodig zullen we meteen de deuren sluiten.’

De sweeping van de perimeter in het Nationaal Park Hoge Kempen levert donderdagavond geen resultaat op.

De federale politie verspreidt op vraag van het federaal parket een opsporingsbericht. Daarin roept de politie de bevolking op om uit te kijken naar de militair.

Defensieminister Dedonder en chef Defensie Hofman. Foto: BELGA

• 21 mei

Toen een boswachter dinsdagavond de Audi Q5 van Conings ontdekte aan de rand van het natuurgebied waar hij nu gezocht wordt, zag hij dat er elektrische draadjes aan de deurklinken waren aangebracht. De man zag ook hoe die draadjes op de passagierszetel verbonden leken te zijn met een voorwerp. Het federaal parket dacht eerst dat het niet om een boobytrap ging. Maar verder onderzoek van het voertuig heeft nu toch een verdacht mechanisme aan het licht gebracht.

Er is een Facebook-groep opgericht waar 45.000 mensen steun betuigen voor Conings. De steunpagina voor Conings telt op één dag duizenden leden. In de eerste 24 uur hadden bijna 11.500 Facebook-profielen zich bij de groep aangesloten.

• 22 mei

Een honderdtal mensen trekt door de gietende regen langs de grens van het Nationaal Park Hoge Kempen, om steun te betuigen aan de voortvluchtige Conings.

• 23 mei

‘De bedoeling is om Conings levend te vatten en hem voor de rechter te brengen. Er is geen sprake van dat er geschoten zou worden om te doden.’ Federaal procureur Frédéric Van Leeuw ontkent met klem dat politie en militairen een ‘licence to kill’ zouden hebben gekregen tegen Conings.

• 25 mei

De Facebook-groep ‘Als 1 achter Jurgen’ is offline gehaald door Facebook. ‘We hebben deze groep verwijderd, omdat ze ons beleid ten aanzien van gevaarlijke individuen en organisaties geschonden heeft’, aldus een woordvoerder van Facebook.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) erkent tijdens een persconferentie samen met chef Defensie Michel Hofman dat er fouten zijn gemaakt in de zaak-Jurgen Conings en dat die worden onderzocht. Hofman betreurt dat Conings door sommigen als een ‘verzetsstrijder’ of ‘held’ wordt gezien: ‘Dat is hij zeker niet.’