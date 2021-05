Conings legt een zenuw bloot in het leger en in onze samenleving

Een potentieel gewelddadige extremist, Jurgen Conings, heeft blijkbaar vrije toegang tot wapens. Ons leger heeft iets uit te leggen. Is het uit laksheid gebeurd of heeft Defensie gewoon te weinig personeel en moest Conings wel een cruciale functie blijven uitoefenen? En is Defensie niet een spiegel van onze maatschappij die ook naar rechts is opgeschoven?

Onze journalisten Peter De Lobel en Stijn Cools over extremisme in het leger en in alle lagen van onze samenleving.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Peter De Lobel en Stijn Cools| Presentatie Alexander Lippeveld| Redactie Seppe Ceunen en Fien Dillen| Eindredactie Bart Dobbelaere| Audioproductie en Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

JOURNALISTIEK OM NAAR TE LUISTEREN

Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.