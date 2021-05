Cath Luyten bevallen van tweede kindje

Mooie dagen bij Cath Luyten. De presentatrice en haar vriend Eshref Reybrouck mochten zopas Jools, hun eerste kindje samen, verwelkomen. Op Instagram deelde ze alvast enkele foto’s van de kleine spruit.

‘Please meet our most precious one, Jools.’ Met die woorden kondigde Cath Luyten (43) aan dat ze mama is geworden van haar eerste kindje met regisseur Eshref Reybrouck (38). De presentatrice heeft al een zoon, Bill (11), uit haar vorige relatie met sportjournalist Frank Raes. Op Instagram deelde Luyten al meteen enkele kiekjes van Jools, die momenteel iets meer dan 4 kilo weegt.

Luyten is momenteel op Eén te zien in de reportagereeks Buurman, wat doet u nu. Ze kondigde haar zwangerschap aan toen ze midden in de opnames zat.

‘Gelukkig is alles tijdig ingeblikt geraakt’, vertelt ze. ‘In de eerste aflevering, waar ik met Sien Eggers op stap ga, is er nog geen sprake van dat klein wonder’, liet ze eerder optekenen. ‘Tijdens de laatste opnames viel het al flink op. Gelukkig verkeerde ik toen in het gezelschap van Petra De Sutter (nu minister van Ambtenarenzaken, aan het begin van haar carrière fertiliteitsexperte, red.). Ze zei me meteen: Geen zorgen, je bent in goeie handen. Ik kan nog steeds baby’s op de wereld zetten. Dat is zoals fietsen, je verleert het niet.’