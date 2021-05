De natuur in Australië heeft de laatste jaren erg afgezien door droogte, bosbranden en overstromingen. Na een paar droge jaren in New South Wales, is het er nu natter en zijn de condities ideaal voor muizen om zich voort te planten. Er is nu veel eten, en er zijn weinig natuurlijke vijanden. Hierdoor krijgen vooral boeren af te rekenen met een muizenplaag.