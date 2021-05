Bewindvoerster laat Tesla van partner Sihame El Kaouakibi in beslag nemen

Tijdelijk bewindvoerster Annemie Moens heeft beslag laten leggen op de Tesla die gebruikt werd door Erika Xuan Nguyen, de partner van Let’s Go Urban-oprichtster Sihame El Kaouakibi. De wagen ter waarde van 30.000 euro is eigendom van de vennootschap A Woman’s View, dat schulden heeft bij LGU.

De auto stond bij een garagist klaar om te worden verkocht. Daar stak bewindvoerster Annemie Moens nog net een stokje voor. Zij liet de wagen in beslag nemen en onder sekwester plaatsen, ook verzekerde bewaring genoemd.

Dat laatste was blijkbaar volgens de bewindvoerster nodig omdat bij een inbeslagname er nog steeds mag worden gereden met de wagen. Dat verhoogt het risico op beschadiging en dus een daling in de waarde van het voertuig. Daarom klopte ze aan bij de rechter, die besliste om de Tesla in verzekerde bewaring te plaatsen. De wagen staat nu veilig opgeborgen.

Moens bevestigt aan de redactie van Gazet van Antwerpen dat ze de wagen in beslag liet nemen. De Tesla is ingeschreven bij de vennootschap A Woman’s View van Sihame El Kaouakibi. Met de mogelijke verkoop van de wagen kan een bedrag van ongeveer 30.000 euro worden vergoed die het vennootschap nog moet betalen aan LGU.

Keuken wordt geveild

De bewindvoerster vroeg vorige week het faillissement aan voor LGU. Het is nu aan de rechtbank om donderdag een faillissement al dan niet uit te spreken en een curator aan te stellen.

De meubels van LGU werden vorige week nog op vraag van Moens verwijderd uit het Urban Center, de thuisbasis van deze jongerenwerking. Bij een faillissement zullen deze meubels worden verkocht om zo de schuldeisers te kunnen vergoeden, zoals het personeel van LGU.

Ook de curator van de vennootschap Point Urbain – waarin El Kaouakibi mede-eigenaar is en die de evenementenlocatie JJ House runde – is begonnen met het verkopen van de inboedel daar. Vanaf 1 juni wordt de inboedel openbaar verkocht, online. De industriële keuken, die zo’n 30.000 euro heeft gekost en betaald werd met subsidiegeld voor LGU, moet het meeste geld in het laatje brengen.

Het is opmerkelijk dat onder meer de keuken nu wordt verkocht binnen het faillissement van Point Urbain, terwijl ze eigenlijk eigendom is van LGU. De bewindvoerster van LGU is hierover een procedure gestart voor de rechtbank. De rechter zal echter pas in september bepalen of die keuken daadwerkelijk eigendom is van LGU. Als dat zo is, wordt het beslag opgegeven zodat de vzw kan ‘beschikken’ over de keuken. Dan zal ze dus worden gebruikt om de schuldeisers van LGU te betalen.

In afwachting van de uitspraak in september, is er afgesproken met de curator van Point Urbain om de goederen waarvan LGU beweert eigenaar te zijn in aparte loten te verkopen. Als de rechter oordeelt dat onder meer de keuken daadwerkelijk van LGU is, zal de opbrengst van de verkoop naar de vzw gaan.