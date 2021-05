Geen straf voor Fred Vanderbiest na vermeende racistische uitspraak

Fred Vanderbiest wordt niet gestraft voor zijn opmerking aan het adres van AA Gent-speler Chinonso Emeka. De assistent-trainer van KV Mechelen riskeerde een schorsing na een vermeend racistisch verwijt, maar werd vrijgepleit door het bondsparket.

De gemoederen liepen hoog op in en na de wedstrijd KV Mechelen-AA Gent. Aanleiding was een opmerking van Fred Vanderbiest aan het adres van de 19-jarige Gentse invaller Chinonso Emeka: ‘Heeft hij geen eten gekregen?’ De Nigeriaan zat in tranen in de kleedkamer.

‘Er zijn dingen gezegd die niet op een voetbalveld thuishoren, noch in de maatschappij’, zei AA Gent-kapitein Vadis Odjidja. ‘Misschien moet je eens aan die persoon vragen of hij het wil herhalen maar ik denk niet dat hij dat durft. Dat zegt genoeg. Achteraf kwam hij zeggen dat het zo niet bedoeld was en in een andere context moest worden geplaatst maar in mijn ogen was het absoluut wél racistisch. Maar ik ga zijn woorden hier niet herhalen.’

Match delegate Guy Goethals stelde een rapport op naar aanleiding van de incidenten. De hamvraag was of de uitlatingen van Vanderbiest ongepast waren, en racistisch. Op ongepaste uitlatingen staat tot vier dagen schorsing. Wordt er geoordeeld dat het racisme is, dan krijgt Vanderbiest minstens zes speeldagen.

‘Geen racistische ondertoon’

Maar de assistent van KV komt er dus vanaf zonder straf. Het bondsparket bevestigde dat Vanderbiest de zin ‘Hey, heeft em nog niet gegeten, ofwa?’ richting de dug-out van AA Gent riep, na een duel waarbij Emeka betrokken was. Het bondsparket kreeg ook beelden van de Buffalo’s in handen en hoorde zowel Vanhaezebrouck als Vadis Odjidja over de feiten. Het bondsparket consulteerde eveneens de ‘Inclusion and Security Officer’ van de voetbalbond.

‘Uit het rapport van de match delegate kan afgeleid worden dat er verschillende kleinere incidenten geweest zijn waarbij beide trainers scheidsrechterlijke beslissingen in vraag stelden en dat er tussen beide dug-outs ook voorheen de nodige animositeit is geweest’, concludeert het bondsparket, dat Vanderbiest dus niet zal vervolgen. ‘In de gegeven context en op basis van de huidige elementen uit het dossier is het niet bewezen dat in de gebruikte bewoordingen door de heer Vanderbiest een racistische dan wel discriminerende ondertoon zat.’