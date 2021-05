Oproep | Wil u helemaal terug naar uw leven zoals het voor corona was?

In de komende weken en maanden nemen we ons leven van voor corona opnieuw op. Maar willen we dat wel, en zal dat zomaar lukken? Terug naar de werkvloer, het lange vergaderen, de sociale verplichtingen en culturele agenda, geduldig met elkaar omgaan: dat worden plots weer heel veel prikkels, en stress. Daarom wil De Standaard graag van u weten of u ernaar uitkijkt om terug te keren naar het leven van 2019, of dat u sommige gewoontes uit het covid-jaar liever vasthoudt?