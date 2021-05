Overtrad Wit-Rusland de internationale vliegregels?

Nadat de Wit-Russische autoriteiten een vliegtuig van Ryanair een tussenlanding lieten maken in Minsk, waar ze een politieke tegenstander van de president arresteerden, wijzen luchtvaartorganisaties naar de Conventie van Chicago. Dat verdrag heeft Wit-Rusland met grote waarschijnlijkheid geschonden.

In een reactie op de mogelijke kaping van de Ryanair-vlucht stelde ICAO, de beheerder van de Conventie van Chicago verbonden aan de Verenigde Naties (VN), zondag dat de organisatie ‘zeer bezorgd’ is over ...