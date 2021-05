Chef Defensie: ‘Jurgen Conings is geen verzetsstrijder of held’

Minister van Defensie Ludivine Dedonder gaf een stand van zaken over de onmiddellijk genomen maatregelen naar aanleiding van de voortvluchtige Jurgen Conings. Zowel Hofman als Dedonder geven aan dat fouten zijn gemaakt. Dedonder krijgt straks zicht op resultaten van het onderzoek.’

‘De handelingen van Conings zijn volledig in strijd waar we bij Defensie voor staan. Ik deel volledig de publieke verontwaardiging tegenover de recente gebeurtenissen. Ik betreur ook ten zeerste dat een deel van onze bevolking Jurgen Conings aan het afschilderen is als een verzetsstrijder of held’, zegt chef Defensie Michel Hofman.

De voorbije dagen is er weinig gecommuniceerd. ‘De bedoeling daarvan is het leven van zijn familie, vrienden en collega’s te beschermen in afwachting van het interne onderzoek’, aldus Hofman, die ook erkent dat er fouten zijn gemaakt. ‘We hebben fouten gemaakt, daar bestaat geen twijfel over. Zowel defensie als Adiv.’

Minister Dedonder kondigde zondag al aan dat elf militairen die gevolgd werden door de militaire inlichtingendienst Adiv de toegang tot de wapendepots is ontzegd. Ook hun veiligheidsmachtiging, die toegang geeft tot geclassificeerde info, is ingetrokken.

Eén van de elf werd afgelopen weekend teruggehaald uit Mali, waar hij op buitenlandse missie was. De man zou de voortvluchtige Jugen Conings gekend hebben, maar stond al langer op de Adiv-lijst wegens rechts geradicaliseerd.

De inlichtingendiensten houden ook de Facebookgroep ‘Als 1 achter Jurgen’, die bijna 50.000 leden telt, nauwlettend in de gaten, zegt minister Dedonder. Er wordt nagegaan of er ook personen bij zitten die op één van de veiligheidsdepartementen werken.

Dadelijk meer.