Recticel ketst bod Oostenrijkers opnieuw af, wil onafhankeljk blijven

Het aandeel van de isolatiegroep Recticel is dinsdagochtend geschorst op vraag van het bedrijf. Recticel zelf ketst het ongevraagd bod van Greiner opnieuw af na een inhoudsloze ontmoeting met de Oostenrijkse bieder.

Het aandeel Recticel blijft voorlopig geschorst tot na afloop van de aandeelhoudersvergadering. Er is deze voormiddag zowel een gewone als een buitengewone aandeelhoudersvergadering gepland. Voorafgaand aan die vergadering stuurde het bedrijf een persbericht uit. De boodschap geeft aan dat de ontmoeting gisteren tussen Recticel en de ongenode bieder, het Oostenrijkse Greiner, een maat voor niets was.

Recticel herhaalt dat het bod van Greiner van 13,50 euro per aandeel geen rekening houdt met de positie en de legitieme belangen van alle belanghebbenden, en de vennootschap aanzienlijk onderwaardeert. ‘Recticel heeft Greiner AG uitgenodigd om haar bod te verduidelijken op een vergadering met de voorzitter en de ceo van Recticel op 24 mei 2021. Deze vergadering heeft dit standpunt alleen verder bevestigd’, luidt het.

Quid minderheidsaandeelhouders?

Recticel zegt actief haar strategische alternatieven te onderzoeken, waaronder haar stand-alone strategie, en zal deze alternatieven evalueren rekening houdende met de belangen van alle belanghebbenden, waaronder de aandeelhouders, aldus de mededeling. Dat betekent dat Recticel open staat voor één of meerdere witte ridders die de groeiplannen willen ondersteunen.

Recticel is een soort schone slaapster die pas recent zijn huis op orde kreeg en na een dubbelslag vorig jaar inzet op groei in de markt van technische schuimen voor de autosector en bouwisolatie. De afdeling bedding staat momenteel te koop. Maar het Oostenrijkse Greiner, ook actief in technische schuimen, heeft het belang van 27 procent van Bois Sauvage overgekocht en wil Recticel inlijven. De Oostenrijkers hopen met een krenterig bod toch de helft plus één aandeel te verwerven. Hoe ze vanuit zo’n positie het belang van de overige aandeelhouders, in wie ze niet echt geïnteresseerd blijken te zijn, denken te behartigen, blijft onduidelijk.