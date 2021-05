Topschutter Paul Onuachu Profvoetballer van het Jaar

Maandagavond verkoos de Pro League na een jaar afwezigheid door het coronavirus de Profvoetballer van het Jaar voor het seizoen 2020-2021. Spelers, coaches en bestuurders konden een stem uitbrengen. Noa Lang, Paul Onuachu en Raphael Holzhauser waren de genomineerden voor Profvoetballer van het Jaar. Topschutter Onuachu haalde de prijs binnen. Lang werd verkozen tot Belofte van het Jaar.

De Nigeriaanse spits van vicekampioen Genk scoorde dit seizoen aan de lopende band. Hij klokte af op maar liefst 33 doelpunten in de competitie en verbrak daarmee het record van een andere Genk-prijsschutter, Wesley Sonck. De topschutter van de Jupiler Pro League won met Genk bovendien de Beker van België en werd na een straffe eindsprint in de play-offs vicekampioen. Onuachu werd eerder al derde bij de Gouden Schoen.

‘Nog steeds een Genkie’

‘Deze prijs betekent veel voor mij’, reageerde Onuachu. ‘De Belgische competitie is lastig. Ik heb dit seizoen nog harder gewerkt dan vorig seizoen. Of ik op mezelf heb gestemd? (lacht) Ja, natuurlijk. Wie weet was dat de beslissende stem wel.’

Paul Onuachu werd uitgeroepen tot Profvoetballer van het Jaar. Foto: Isosport

‘We hebben afgesproken met Paul dat als de juiste club komt aankloppen, we zullen meewerken. We willen hem liever houden natuurlijk, maar er is veel interesse. Ik kan dus niet beloven dat hij zal blijven. Het is niet te geloven hoeveel hij heeft gescoord’, zei Genk-voorzitter Peter Croonen. Zelf reageerde Onauchu met de woorden: ‘Ik ben nog steeds een Genkie.’

Belofte van het Jaar

Noa Lang van landskampioen Club Brugge werd verkozen tot Belofte van het Jaar. ‘Of ik blijf? Ik kan niets beloven. Daar ben ik altijd eerlijk over geweest’, zei Lang toen hij zijn prijs in ontvangst nam.

Noa Lang werd Belofte van het Jaar. Foto: Belga

Raphael Holzhauser, die als genomineerde naast de hoofdprijs greep, reageerde op Eleven nog over het missen van de EK-selectie: ‘Het is jammer, maar Oostenrijk heeft een sterke ploeg. Ik zal hun grootste fan zijn.’ Over zijn toekomst bij Beerschot zei de genomineerde voor Profvoetballer van het Jaar het volgende: ‘Ik lig hier nog twee jaar onder contract en ben hier graag. Ik ben vereerd dat ik net als bij de Gouden Schoen één van de drie kandidaten ben voor de trofee van Profvoetballer van het Jaar.’

Blessin beste coach, Laura De Neve Speelster van het Jaar

Jonathan Lardot kroonde zich tot Scheidsrechter van het Jaar. Club Brugge-doelman Simon Mignolet is Doelman van het Jaar. Dante Vanzeir van Union nam de prijs van Profvoetballer van het Jaar in 1B in ontvangst.

Laura De Neve werd Speelster van het Jaar. Foto: Belga

Steven Defour kreeg een Lifetime Achievement voor zijn carrière. Defour hing onlangs zijn voetbalschoenen aan de haak bij KV Mechelen. Alexander Blessin van KV Oostende kreeg de prijs van Coach van het Jaar. Laura De Neve van Anderlecht werd Speelster van het Jaar. Jan Van den Bergh scoorde het Doelpunt van het Jaar.