Kevin Spacey komt terug als acteur

Voor het eerst sinds 2017, sinds de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, is acteur Kevin Spacey (61) weer gecast voor een filmrol.

Spacey gaat een detective spelen in L’uomo che disegnò Dio (De man die god tekende), een Italiaanse film van Franco Nero, over een man die onterecht beschuldigd wordt van kindermisbruik, een rol die Nero zelf speelt. Ook Nero’s vrouw, Vanessa Redgrave, doet mee. ‘Ik vind hem een groot acteur en kan niet wachten om met hem te werken’, zei Nero op ABC News over Spacey.

Spacey kwam in 2017 in opspraak. Acteur Anthony Rapp beschuldigde hem van grensoverschrijdend gedrag. Rapp was naar eigen zeggen in 1986, op veertienjarige leeftijd, misbruikt door de toen 26-jarige Spacey. Er volgde nog een reeks beschuldigingen. Als gevolg daarvan werd Spacey uit het laatste seizoen van House of Cards geschreven, de succesvolle Netflix-reeks waarin Spacey vijf seizoenen lang de hoofdrol vertolkte.