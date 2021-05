Wit-Russische pers mag niet meer over protesten berichten

De Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko heeft maandag een wet ondertekend die journalisten verbiedt om te berichten over betogingen die als illegaal worden beschouwd. Het is een nieuwe stap in de repressie van de protesten tegen de president.

‘Het zal verboden zijn massa-evenementen die de openbare orde schenden, uit te zenden’, zo schreef het persagentschap Belta. Media zullen ook geen links meer mogen publiceren naar ‘verboden’ berichten. En justitie zal de toegang kunnen ‘beperken’ tot informatiesites die ‘terrorisme propageren’.

Loekasjenko is ruim een kwarteeuw aan de macht in Wit-Rusland. Hij werd in augustus vorig jaar herkozen met 80 procent van de stemmen, maar volgens de oppositie is er sprake van verkiezingsfraude. Dat leidde tot ongeziene protesten met tienduizenden deelnemers, maar het protest doofde uit door massale arrestaties en politiegeweld.

Verschillende oppositiemedia werden als ‘extremistische websites’ geklasseerd. Daarbij ook het kanaal Nexta, waarvan voormalig hoofdredacteur Roman Protasevitsj zondag werd opgepakt nadat het vliegtuig waarop hij zat, naar Minsk werd afgeleid.

Dertig journalisten in de cel

De Wit-Russische journalistenvereniging zegt dat de nieuwe wet ‘uitroeit wat er nog overblijft van de onafhankelijke pers’ in het land. ‘Deze beperkingen werden grotendeels al toegepast, maar nu zijn ze ook opgenomen in de wet.’

Volgens de vereniging zitten zowat dertig journalisten in de cel in Wit-Rusland. Vorige week werd de website van het belangrijkste onafhankelijke medium, TUT.BY, geblokkeerd en werden verschillende medewerkers opgepakt. En de meeste journalisten in het land die werken voor buitenlandse media, zagen hun accreditatie ingetrokken worden.